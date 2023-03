Published: 07 Mar 2023 7 AM Updated: 07 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``உடை விஷயத்துல என் எல்லை எனக்குத் தெரியும்" - சரண்யா ரவிச்சந்திரன் | #HerChoice

"சொந்தரக்காரங்க, ஊர்க்காரங்க 'வயசுக்கு வந்த பொண்ண ஏன் சினிமாவுக்கெல்லாம் விடுறீங்க'ன்னு கேட்டாங்க. ஒரு பொண்ணு படிச்சா, வேலைக்குப் போய், ஒரு நல்ல பையனைப் பார்த்து கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகிடணும்னு நினைக்குறாங்க..." - சரண்யா ரவிச்சந்திரன்

News சரண்யா ரவிச்சந்திரன்