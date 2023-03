மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் திரைப்பட விழா; விழிப்புணர்வு தந்த ஆவணப்படங்கள்!

கைலாஷ் புதானியின் ஆவணப்படமான `Support For All, Trust For All'... இந்திய அரசு 60-79 வயதான முதியோர் நலனுக்காக மாதம் வழங்கும் ரூ. 200 மற்றும் கணவரை இழந்தவர்களின் நலனுக்காக வழங்கும் உதவித்தொகை 3.09 கோடியானது ஏழை மக்களுக்கு எப்படி உதவியாய் அமைகிறது என்பதை விளக்கியது. சஞ்சய் பர்னேலாவின் காடுகள் பாதுகாப்பு பற்றிய `Forest Rights Act,2006' திரைப்படம் மனித உரிமைகள் சார்ந்த ஆவணப்படங்களின் சாராம்சத்தை திரையில் கொண்டுவந்தது. மதுரை காமராசர் பல்கைக்கழக பேராசிரியர் இளம்பரிதி, நிகழ்வினைத் தொகுத்து வழங்கினார்.