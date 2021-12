பிக்பாஸ் -70 : பாவனி விவகாரம்; கமல் சுழற்றிய சாட்டை! அதிர்ந்த ராஜூ

கமல் தனது விசாரணையை ‘வாழைப்பழ ஊசி’ பாணியில் செய்வார் என்பது நமக்குத் தெரியும் பாவனி விவகாரத்தை அவர் நாசூக்காக ஆரம்பித்த போது வழக்கம் போல் ‘ஸ்டார்ட்டிங் டிரபுள்’ இருந்தது. ‘இது சரியாக நடக்குமா?’ என்று கூட ஒரு கட்டத்தில் தோன்றி விட்டது. பழத்திற்குப் பதிலாக வாழைக்காயின் மீது கமல் ஊசியை அனாவசியமாக குத்திக் கொண்டிருப்பது போலவும் தெரிந்தது. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் டாப் கியரைப் போட்ட அவர், ஊசியை அல்ல, கடப்பாரையையே ‘நச்’சென்று அதில்இறக்கிய விதம் அற்புதம். இந்த விவகாரத்தை கையாண்ட வகையில் ‘One of the best episode’ என்று சொல்லலாம்.



‘தன்னுடைய கண்முன்னால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகுவது குறித்து எவரும் கேள்வியே கேட்கக் கூடாதா?’ என்று இன்னமும் கூட பலர் நினைக்கலாம். அவர்களுக்கு ஒரு உன்னதமான சிறுகதையை பரிந்துரைக்க விரும்புகிறேன். ‘அந்தரங்கம் புனிதமானது’ என்கிற ஜெயகாந்தன் எழுதிய சிறுகதை அது. வயதுக்கு வந்த இருவரின் அந்தரங்கமான உறவை எட்டிப் பார்ப்பதற்கு அவர்களின் மிக நெருக்கமான உறவுகளுக்கு கூட அனுமதி கிடையாது; அது அநாகரிகம்’ என்கிற நுட்பமான பார்வையை மிகச் சிறப்பாக அந்தப் படைப்பில் பதிவு செய்திருப்பார் ஜெயகாந்தன்.



கமல் தன்னுடைய சினிமா பயணத்தில், தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இது போன்ற புகார்களை அவதூறுகளை எதிர்கொண்டவர். ‘என் படுக்கையறையில் எட்டிப் பார்க்காதீர்கள்” என்று ஊடக உலகத்தை சற்று காட்டமாகவே எதிர்கொண்டவர். எனவே அந்த வலி சார்ந்த அனுபவத்துடன் பாவனி விவகாரத்தை அழுத்தமாக அவர் கையாண்ட விதம் சிறப்பு. அதே சமயத்தில் யாரையும் காயப்படுத்தாமல் விசாரணையை மேற்கொண்டதும் பாராட்டத்தக்கது.