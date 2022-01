பிக் பாஸ் 104: கண்ணீர் விட்ட பிரியங்கா; கிளம்பிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்; முதல் எலிமினேஷன் யாராக இருக்கும்?

ஏதோவொரு பொருளை எடுத்துக் கொண்டு வரும் போது பாவனி தடுமாறி விழுந்து விட, அவரது கையில் காயம் பட்டு விட்டது. ‘என்னது.. சைதை தமிழரசி தாக்கப்பட்டாரா?' என்கிற ரேஞ்சிற்கு பிக்பாஸ் வீடே அமளிதுமளியானது. பொருட்காட்சியில் விநோதமான பொருளை சுற்றிப் பார்க்க வருவது போல் பாவனியைச் சுற்றி ஒரே கூட்டம். ஆளாளுக்கு ஒரு முதலுதவி அபிப்ராயத்தைச் சொன்னார்கள். பாவனி வலியால் துடித்த போது ஆர்மிக்காரர்களின் இதயமும் கூடவே துடித்திருக்கும். வலி சற்று குறைந்தவுடன் “சரி. நீங்க போய். பொங்கல் வேலையைப் பாருங்க” என்று அவர்களை நல்லெண்ணத்துடன் அனுப்பி வைத்தார் பாவனி.

பானையில் பொங்கல் மேலே பொங்கி வராமல் தயங்கிக் கொண்டிருந்த போது ‘Come on.. pot.. you can do it..’ என்று பானையை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் அக்ஷரா. ஜூனியர் பிரியங்கா என்கிற பட்டத்தை வெல்ல ஆசைப்படுகிறாரோ என்னமோ. மண்மணக்கும் கிராமத்துப் பாடலை வியர்வை வழியும் பணிக்களைப்புடன் தாமரை அற்புதமாக பாட, பொங்கல் பொங்கி வழிய, பெண்கள் குலவையிட்டார்கள். “அடுத்த பொங்கலுக்கு நம்ம படம் நெறைய வரணும். அதை நாம பார்க்கறதோட நிறுத்திக்காம, அதில் நாம் நடிச்சிருக்கணும்” என்று தாமரையோடு சேர்ந்து வேண்டிக்கொண்டார் ராஜூ. தாமரையின் கையால் திருநீறும் குங்குமமும் பூசி அனைவரும் அவரின் காலில் விழுந்து ஆசி வாங்கியது சிறப்பான காட்சி. பிறகு அனைவரும் காமிரா பொஷிஷனில் வந்து நின்று குடும்பத்தாருக்கும் மக்களுக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து சொன்னார்கள். அரைமணி நேரமாக தயார் செய்து விட்டு அக்ஷரா வந்து ஒப்பிக்கும் போது பின்னாலேயே வருணும் அபிநய்யும் சத்தமில்லாமல் வந்து நின்றது ஜாலியான குறும்பு.