பிக் பாஸ் 69: பாவனியை நோக்கி எழுந்த கேள்விகள்! என்ன சொல்வார் கமல்?

பாவனியின் ‘கட்டிப்பிடி வைத்தியத்திற்கு’ பாராட்டு

``எனக்காக அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொண்டதற்கு நன்றி” என்று பிறகு அபினய்யை பாவனி அணைத்துக் கொண்ட தருணம் அத்தனை அழகானது. ஆனால் அபினய் இந்த நட்பிற்கு முற்றிலும் தகுதியானவரா என்று சந்தேகம் வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் அவரும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் தன்னுடைய ஆட்சேபத்தை சபையில் வலுவாக பதிவு செய்திருக்கலாம். “எங்களுக்குள் ஏதும் இல்லை” என்று அவர் பம்ம வேண்டாம். ‘It is none of your business’ என்று வம்பு பேசுபவர்களிடம் பலமாகவே சொல்லியிருக்கலாம்.

அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து சிரித்துப் பேசியபடி உணவு சாப்பிட்டார்கள். தாமரை சமைத்த அசைவ உணவு அன்று பிரமாதமாக அமைந்து விட்டது. இது போன்ற காரணங்கள் பாவனியை நெகிழ வைத்திருக்கலாம். அவர் ராஜூ உட்பட அனைவரையும் அணைத்து ‘கட்டிப்பிடி’ வைத்தியம் செய்த காட்சி அருமையானது. ‘அவ்ளதாங்க வாழ்க்கை’ என்று சுருக்கமாக அமீர் சொன்னதும் சிறப்பு. இது வாரஇறுதிக்கான நாடகமா அல்லது நாமிஷேனைத் தவிர்ப்பதற்கான முயற்சியா என்கிற ஆராய்ச்சியெல்லாம் ஒருபக்கம் இருக்கட்டும். இது நடந்தது பார்க்க அத்தனை அழகாக இருந்தது. இதை பாவனி முன்னெடுக்காமல் ஆண்களில் யாராவது முன்னெடுத்து செய்திருந்தால் இன்னமும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு முன்னோட்டக் காட்சியாக பிரகாசித்திருக்கும்.