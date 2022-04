BB Ultimate Finale: கண்ணீர்; புன்னகை; வெற்றி! - பைனல் எபிசோட்டின் கலர்ஃபுல் தருணங்கள்!

‘எனக்கொரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் மக்களே.. இந்த சீசனின் ஆரம்ப எபிசோடில் வீட்டிற்குள் நுழைந்த ஒவ்வொரு போட்டியாளரிடமும் ஒரு மளிகைப் பொருளைத் தந்து ‘உங்க வெற்றிக்கு இது உதவும்’ என்று சூட்சுசமாக கமல் ஒரு குறிப்பு சொன்னாரே?! அந்தப் பொருட்கள் சமையலுக்காகவாவது பயன்பட்டுச்சா? அதன் விடைதான் என்ன?

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அனைத்து சீசன்களின் வெற்றிக்கும் கமலின் பிம்பம் ஒரு ஆதாரமான அடித்தளமாக இருந்தது. சிம்பு சொன்னாரே தவிர, பிக் பாஸ் டீம் தரப்பிலிருந்து கமலின் பெயர் சரியாக நினைவுகூரப்படவில்லையோ என்று தோன்றுகிறது. ஒரு வீடியோவிலும் கமலின் முகம் காட்டப்படவில்லை. சீசன் 6-ல் கமல் திரும்புவார் என்கிற எதிர்பார்ப்போடு நாமும் தற்காலிகமாக பிக் பாஸிற்கு விடை சொல்லுவோம். Bye Bye. Bigg Boss. We will miss you.