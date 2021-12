பிக் பாஸ் - 74: கொளுத்திப் போட்ட ப்ரியங்கா... கொதித்த அக்ஷரா! ராஜூ செய்தது சரியா?

பாயசம் என்னும் பெரும் பிரச்னை

தாமரை சமைத்த உணவை உண்ண மாட்டேன் என்கிற ஒத்துழையாமை போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் பாவனி. ராஜூ சமைத்து முடித்த பின் சாப்பிடுவதற்காகக் காத்துக் கொண்டிருந்தார். “என்ன இவ... இப்படி பண்றா?” என்று நிரூப் ஆட்சேபிக்க, “தாமரை செய்ததும் தப்புதான். இன்னமும் மன்னிப்பு கூட அவ கேட்கலை. பாவனியை சாப்பிடச் சொல்லி கட்டாயப்படுத்த முடியாது. அவளோட விருப்பம்” என்றார் பிரியங்கா. ஒருவேளை தாமரையுடன் சுமூகமான உறவு பிரியங்காவிற்கு இருந்திருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார் என்பதை யூகிக்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது.

அமீர் ரொமான்ஸாக பேச முயல, அவரை ‘தம்பி’ என்கிற விளிப்பில் பாவனி தடுத்துக் கொண்டிருந்த விளையாட்டு இன்னமும் தொடர்ந்தது. “நீயா பேசியது... என் அன்பே... நீயா பேசியது’ என்று அமீர் ‘திருமலை’யாக மாறி பாட்டுப் பாட, ‘All Indians are my brothers and sisters’ என்று பாவனி அதிரடிச் சிரிப்புடன் சொன்னபோது பாவனி ஆர்மியில் பலரும் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டு ‘தேசம் மாறிவிடலாமா?’ என்று யோசித்திருப்பார்கள். இவர்களின் விளையாட்டிற்கு பிக்பாஸை வேறு சாட்சியாக அழைத்தார்கள். ‘ஆமாம்டா... நான் இன்னமும் பண்ணாத வேலை அது மட்டும்தான்’ என்று பிக் பாஸ் உள்ளுக்குள் காண்டாகியிருக்கக்கூடும்.