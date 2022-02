BB Ultimate 18: இதயம் முரளி கலைக்கல்லூரியான வீடு; முதலாம் ஆண்டு மாணவி வனிதா - எல்லைமீறிய சீண்டல்கள்!

“உனக்கான நிலைப்பாட்டை எடு. இனிமே உன் பாதை சிங்கப்பாதையா இருக்கணும்” என்று நண்பர் சொன்னதை கண் கலங்கிய முகத்துடன் கேட்டுக் கொண்டார் சுருதி. ஷாரிக்கைப் படப்பிடிப்பின் இடையே வந்து வாழ்த்தினார் ‘கட்டதுரை’. (ரியாஸ் கான்). “Whatever happens, don’t let them take your heart" என்று மகள் வந்து சொன்னதற்கு பூரித்துப் போனார் வனிதா. “நம்மாளை இன்னமும் காணோமே” என்று தாமரை உள்ளுக்குள் தவித்துக் கொண்டிருக்க, மல்லிகைப்பூவும் கையுமாக வந்து புன்னகைத்தார் பார்த்தசாரதி. தாமரைக்கு மல்லிகைப்பூ. நல்ல காம்பினேஷன்... அம்மணிக்கு ஒரே சிரிப்பு. சந்தோஷத்தில் பாலாவைக் கடித்து வைத்தார் தாமரை. (ஏன் இந்த கொலைவெறி?!). அபிநய்யின் மனைவியும் மகளும் ஒரே குரலில் வாழ்த்தினார்கள்.