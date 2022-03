BB Ultimate - 48: அபிராமி பாலாவை சகித்துக் கொள்வது ஏன்? பொங்கல் சாப்பிட்ட மோடில் நகர்ந்த எபிசோடு!

‘பேசிப் பேசியே உயிரை வாங்கும் பறவையினம் எது?’ (இல்லங்க... உங்க வீட்ல இருக்கற யாரோட பேரையாவது சொல்லி தனிப்பட்ட பகையை எல்லாம் தீர்த்துக்கக் கூடாது.)

விடை: அவை பிக் பாஸ் வீட்டில்தான் பெரும்பாலும் வாழ்கின்றன. நேற்று நடந்தது முழுவதும் பேச்சு, பேச்சு... பேச்சுதான். One of the boring episodes. முடியல.