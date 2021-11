பிக் பாஸ் - 40: பாவனி கொடுத்த தண்டனை… மதிக்காத அந்நியன் நிரூப்!

‘இளம் அரசியல் தலைவரான’ இமான் முதலில் வந்தார் “Best..’’ என்பதற்குப் பிறகு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் “ஹெஹெஹெ..’’ என்று அவர் சிரித்து சமாளிக்க, அதையே பிரியங்காவும் நகல் செய்தது சமயோசிதமான காமெடி. பிரியங்காவுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்தளிக்க ராஜூ வந்து இணைந்தது சிறப்பு. கறுப்பு உடை, கண்ணாடி போன்றவற்றை இரவல் வாங்கிக் கொண்டு அவரும் வந்து சேர்ந்தார். Best Player விருது நிரூப்பிற்கும் Best Entertainer விருது ராஜூவிற்கும் (வேறு யார்?!) Best Dressed விருது அக்ஷராவிற்கும் சென்றது. இவற்றைத் தவிர ஜால்ரா, டம்மி பீஸ், சகுனி போன்ற வில்லங்கமான விருதுகளும் இருக்கின்றன. கலகம் இல்லாமல் பிக்பாஸ் விட்டு விடுவாரா? இதற்கான புரொமோவோடு எபிசோட் நிறைந்தது.