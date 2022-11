பிக் பாஸ் 6 நாள் 48:`வெளியேறப்போவது இவர்தான்' `விளையாடாட்டி வெளிய வாங்க' சாட்டை சுழற்றிய கமல்

‘இந்த சீசன்தான் செம போர்–ன்னு பேர் கிடைக்கும்’ – கமல் அதிரடி

ஒரு குற்றவாளியைக் கூட உறுதியாக சொல்ல முடியாத கதிரவனின் வழக்கைப் பற்றி ‘blind man in a dark room looking for a black cat that is not there’ என்ற பழமொழியின் மூலம் கிண்டலடித்த கமல், ‘சின்னத் தப்புதானே என்று விட்டு விட முடியாது. சிறுகச் சிறுக செய்யும் தவறுகளால்தான் ஒரு நதி சாக்கடையாகிறது’ என்று சொன்னது திருவாசகம்.

‘இவ்வளவு சேஃப் கேம் ஆடினா இந்த சீசன்தான் ரொம்ப போர் என்கிற பெயர் கிடைச்சுடும்.. இது ‘யார் நல்லவன்’ற போட்டி இல்ல. நல்லவனாக இருக்கணும்ன்றது என் பரிந்துரை. வல்லவனாகவும் இருக்கணும்னு மக்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க.. அசிம் பெரிய வில்லனா இருக்காரேன்னு நெனப்பீங்க.. ஆனா அவர் இந்த வீட்டுக்குள்ள இன்னமும் இருக்காரு.. நானும் உங்களை மாதிரி பூசி மெழுகி பேச முடியாது. கடைசில ஒருத்தர் மட்டுமே ஜெயிப்பீங்க.. ‘இவர் ஜெயிப்பாரு போல’ன்னு நான் போன சீசன்கள்ல நெனச்ச ஆளுங்க எல்லாம் சிறு தவறுகளால் வெளியே போயிருக்காங்க. அதனால அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நான் விட்டுட்டேன். எனக்கு யார் மீதும் ஃபேவரிட்டிஸம் கிடையாது” என்றெல்லாம் கமல் சொன்ன உபதேசம் சிறப்பானது.