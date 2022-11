பிக் பாஸ் 6 நாள் 49: `இனிமே யாரும் தடுக்க முடியாது!' வெளியேறிய ராபர்ட்; `க்ரூப்பிஸம்' குறித்து கமல்

பழங்குடி வீரர்களில் ஒரு மகாவீரர்

பிரேக் முடிந்து திரும்பிய கமல், ‘புத்தகப் பரிந்துரை’ பகுதிக்கு வந்தார். இந்த வாரம் அவர் அறிமுகப்படுத்திய புத்தகம் ‘Empire of the Summer Moon’. அமெரிக்கப் பழங்குடி வீரர் பற்றிய நூல். எழுதியவர் S. C. Gwynn. Quanah Parker என்கிற கமாண்டர் பற்றியது. Comanche என்கிற இனக்குழுவைச் சேர்ந்த வீரர் அவர். இவரின் பின்னணி சுவாரசியமானது.

தங்களின் நிலப்பிரதேசத்தை ஆக்கிரமிக்க வந்த ஆங்கிலேயரிடமிருந்து, ஒரு பெண்ணை பழங்குடிகள் கடத்திக் கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள். துன்பத்திற்கு ஆளாக்குகிறார்கள். ஆனால் அங்குள்ள தலைவர், அந்தப் பெண்ணை தன் மனைவியாக்கிக் கொள்கிறார். அதன் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைதான் Quanah.