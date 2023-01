பிக் பாஸ் 6 நாள் 91: கண்ணீர் மல்க வெளியேறிய ரச்சிதா; வின்னராகத் தகுதியானவரா அசிம்? தொடரும் வாதம்!

‘டாலரேட் பண்ணாதீங்க. அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க’ - கமலின் அட்டகாசமான அறிவுரை

கறுப்புச் சட்டை அணிந்து கலக்கலாக வந்தார் கமல். “இவங்க முகத்துலதானே விழிச்சாகணும்..ன்னு வீட்ல சிலர் சொல்றாங்க. எதுக்கு சகிச்சக்கணும்..? சகிப்பு–ன்ற வார்த்தையையே என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியல. தலைவலி, கால்வலின்னா சகிச்சுக்கலாம்.. ஒரு நண்பனை எவ்வாறு சகிப்பது? அவரை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.. அதுதான் இதற்கான சரியான வழி. எங்கேயோ இருந்த தலைவர்களின் பெயர்களை, தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு தமிழர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால், அந்தத் தலைவர்களை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டார்கள் என்றுதான் பொருள். `Do not Tolerate.. Please accept' என்கிற அவசியமான உபதேசத்தோடு தனது முன்னுரையை ஆரம்பித்த கமல் “இந்த ஷோவின் மூலம் நாம் நம்மையே உணர்வதுதான் முக்கியம். இந்த மாதிரி நாம் நடக்கக்கூடாது என்கிற சோதனைப் பயிற்சிதான் இந்த ஷோவின் நோக்கம்” என்று முடித்து, அகம் டிவி வழியாக உள்ளே சென்றார்.