பிக் பாஸ் - 24 | மதம்கொண்ட தாமரை என்ன செய்யும் தெரியுமா… நாணயம் சுருட்டிய சுருதியிடம் சீறிப் பாயும்!

‘இது ஒரு கேம்’ என்கிற விஷயம் பிரியங்காவிற்கு மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுக்கும் புரிகிறது. ஆனால் தாமரையின் கோபம், கண்ணீர் போன்ற விஷயங்கள் அவர்களை மெளனமாக்குகின்றன. தாமரைக்கு ஆதரவான நிலையை எடுக்க வைக்கின்றன. ஒரு பெண், அந்தரங்கமான பிரச்னையைச் சொல்லி நீதி கேட்கும் போது ‘’என்னதான் இருந்தாலும் இது கேம். நீதான் உஷாரா இருந்திருக்கணும்” என்று கறாராக சொல்ல முடியாது.

இதில் இரண்டு கோணங்கள் இருக்கின்றன. பிக்பாஸ் வீட்டு விதிகளின் படி சுருதி செய்தது பிழை கிடையாது. ஆனால் விளையாட்டில் எப்போதுமே சில ஆதாரமான தர்மங்கள் இருக்கின்றன. எதிராளி கையறு நிலையில் இருக்கும் போது அவனை வீழ்த்தி வெற்றியடைவது வீரமல்ல. நிராயுதபாணியாய் நிற்பவனை ‘இன்று போய் நாளை வா’ என்று நேரம் தருவதுதான் போர் தர்மம். அதே சமயத்தில் ‘All is Fair in Love and War’ என்கிற ஆங்கில மேற்கோளும் இருக்கிறது.

நாணயம் திருடப்பட்டது பிரச்னையா, முறையற்ற சமயத்தில் திருடப்பட்டது பிரச்னையா... இந்த ஆதாரமான கேள்விக்கு தாமரையின் மனச்சாட்சிதான் சரியாக பதில் சொல்ல முடியும். நாணயம் பறிபோன கோபத்தை அவர் ‘மானப் பிரச்னையாக’ மாற்றியிருக்கலாம். அல்லது உண்மையிலேயே மானப்பிரச்னையாக அவர் கருதியதால் கோபம் எழுந்திருக்கலாம். ஒருவரின் மனம் உற்பத்தி செய்யும் நாடகங்களை அவராலேயே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ‘’நான் எந்த நிலைமைல இருந்தேன் தெரியுமா’’ என்பதை சபையில மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதின் மூலம் தனக்குத்தானே அவமதிப்பை தேடிக் கொள்கிறோம் என்கிற எளிய லாஜிக் கூட தாமரைக்குப் புரியவில்லை.