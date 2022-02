பிக் பாஸ் அல்டிமேட் 2: மிரட்டிய வனிதா; பத்த வெச்ச சுரேஷ்; அடித்து ஆடும் பாலா! முதல் நாளேவா இப்படி?!

ஆளாளுக்கு ஒரு செய்தி சொன்னார்கள். ‘Live life one day ahead of time’ என்கிற பொன்மொழியைச் சொன்னார் நிரூப். (ஒளிபரப்பாகும் ஸ்டீரிமிங் பாணிக்கு முரணான செய்தி இது). "புதிய நண்பர்களுடன் புதிய தொடக்கம்” என்று புன்னகையுடன் சொன்னார் ஜூலி. (ஆரம்பத்துல அப்படித்தான் இருக்கும்!). ‘வாய்ப்பில்ல ராஜா... வாய்ப்பில்ல’ என்று மையமாக செய்தி சொன்னார் அபிராமி. (யாருக்கு... யாருக்கோ?!). பிக் பாஸ் வீடு பின்னணியில் இருக்க புகைப்படம் எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போடுவாராம் தாமரை. (வீடு மேலயே கண்ணா இருக்காங்க!). இருப்பதிலேயே ‘தாடி பாலாஜி’தான் ஸ்மார்ட். “Vote for Me” என்று அவசியமான செய்தியைச் சொன்ன அவரின் சமயோசிதத்தை அனைவரும் பாராட்டினார்கள்.