நான் ஷாருக் கானின் வெறித்தனமான ரசிகன்!

‘‘சவாலான பாத்திரங்கள் என்றாலே டைரக்டர்களின் சாய்ஸில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். எப்படி அந்த மேஜிக் நிகழ்கிறது?’’

‘‘நான் ரொம்ப லக்கி. இங்கே என்னைவிட திறமைசாலிகள் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எனக்கு அப்படி வாய்ப்புகள் வருகிறதென்றால், ஏதோ திறமை என்னிடம் ஒளிந்திருக்கிறது என்பதாகத்தானே அர்த்தம். தவிர, நீங்கள் சொல்வதுபோல் ஒரே இரவில் இந்த மாற்றம் நிகழவில்லை. மிகப்பெரிய போராட்டம் இருக்கிறது. சவாலான நாள்களைக் கடந்துதான் இந்த நிலையை எட்டியிருக்கிறேன். என் முதல் சம்பளம் 300 ரூபாய் என்றால் நம்ப முடிகிறதா..? அதுதான் நிஜம். எனக்கு சினிமா பின்புலம் கிடையாது. மிடில் கிளாஸ் பையனான நான் ஹரியானா மாநிலத்தின் குருகிராமிலிருந்து டெல்லிக்குப் படிக்க வந்தபோது தியேட்டர் குரூப் தொடர்பு கிடைத்தது. கல்லூரிப் படிப்பை நாடகத்துறை ஆட்களால்தான் முடித்தேன். அவர்களின் வழிகாட்டலில் புனே திரைப்படக் கல்லூரியில் நடிப்புப் பயிற்சியில் இணைந்தேன். நிறைய நாடகங்களுக்கு சன்மானம் கிடைக்காது. பல நாள்கள் பிஸ்கெட்டுகளை மட்டுமே சாப்பிட்டு தண்ணீர் குடித்து வாழ்ந்திருக்கிறேன். அதை கஷ்டமாக நினைத்ததில்லை. ஒரு நாளுக்கு 70 கிலோ மீட்டர் சைக்கிள் மிதித்திருக்கிறேன். வெறும் 18 ரூபாய் என் பேங்க் பேலன்ஸாக இருக்கும்போது மாதக் கடைசியில் நண்பர்கள் என்னை சாப்பிடவைத்துப் பார்த்துக் கொண்டார்கள். அன்று நான் என்னை வருத்திக் கொண்டு தியேட்டர் ஆர்ட்டிஸ்ட்டாகக் கற்றுக் கொண்டவை இன்று என் சினிமா கரியருக்கு அவ்வளவு உதவிகரமாக இருக்கின்றன. வாழ்க்கையில் எப்போதும் நான் Plan A மட்டுமே வைத்துக்கொள்வேன். Plan B பற்றி யோசிப்பதே இல்லை. DO or DO தான். எனக்கு Plan A என்பது எப்படியாவது பாலிவுட்டில் நடிகனாக ஆவது மட்டும்தான்!''