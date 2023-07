பிசினஸில் கலக்கும் பாலிவுட் ஸ்டார்கள்!

அக்‌ஷய் குமார்

பாலிவுட்டின் டாப் 10 நடிகர்களுள் ஒருவர். ஒரு படத்துக்கு சம்பளமாக ரூ. 80 முதல் 100 கோடி வரை பெறுகிறார். தொலைக்காட்சி, சமூக வலைதளம், விளம்பர ஒப்பந்தங்கள் என வருமானம் குவிக்கும் இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 2,000 கோடி. இந்தியா தாண்டி கனடா வரை பல்வேறு நாடுகளில் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு செய்துள்ளார். கூடவே, Cape of Good Films என்கிற படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் வைத்துள்ளார்.

கத்ரீனா கைஃப்

பாலிவுட் கனவுக்கன்னி. பெரும்பாலான முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துவரும் இவரது சம்பளம் ரூ. 10 கோடி. சமூக வலைதளப் பதிவுகள், விளம்பரங்களில் நடிப்பதற்கான ஒப்பந்தங்கள் என வருமானம் ஈட்டிவரும் இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 220 கோடிக்கும் அதிகம். NYKAA எனும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்துள்ள இவர் சொந்தமாக Kay beauty என்கிற அழகுப்பொருள்கள் சார்ந்த நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருமானம் ஈட்டிவருகிறார்.

ரன்வீர் சிங்

இன்றைய தலைமுறையின் ஸ்டைலான நடிகர். விளம்பர மாடலாகவும் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு படத்தில் நடிக்க ரூ.50 கோடி வரை பெறும் இவரது சொத்துகளின் நிகர மதிப்பு ரூ.245 கோடி. மேடைகளில் தோன்றுவதிலும், பார்ட்டிகளில் சிறப்பிப்பதிலும் வருமானம் ஈட்டும் இவர் IncInk என்கிற இசை நிறுவனத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். இது தவிர SUGAR என்கிற காஸ்மெடிக் சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப்பிலும், ரியல் எஸ்டேட்டிலும் முதலீடு செய்துள்ளார்.

தீபிகா படுகோன்

கல்லூரிக் காலத்திலேயே விளம்பரங்களில் நடித்து பின்பு சினிமாவுக்கு வந்த பிஸியான நடிகை. ஒரு படத்தில் நடிக்க ரூ. 16 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கும் இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 497 கோடி. All about you என்கிற பேஷன் நிறுவனத்தையும், 82°E என்கிற ஸ்கின்கேர் நிறுவனத்தையும் நடத்திவருகிறார். இவை தவிர Bellatrix Aerospace, BluSmart Mobility, Furlenco, Drums Food உள்ளிட்ட பல ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்துள்ளார்.

அனுஷ்கா சர்மா

பாலிவுட்டில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளுள் ஒருவர். ரூ. 16 கோடி வரை ஒரு படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகும் இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 255 கோடி. சிறந்த தொழில்முனைவோராகவும் சாதித்த இவர் NUSH என்கிற ஆடை நிறுவனத்தையும் Clean Slate Filmz என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் வெற்றிகரமாக நடத்திவருகிறார். Slurrp Farm, Blue Tribe Foods, Digit Insurance உள்ளிட்ட நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்து நல்ல லாபம் ஈட்டுகிறார்.

ஹ்ரித்திக் ரோஷன்

நடிப்பிலும் நடனத்திலும் உச்சத்தில் இருக்கும் பாலிவுட்டின் டாப் ஸ்டார். ஒரு படத்துக்கு ரூ.100 கோடி வரை பெறும் இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ. 3,101 கோடி. சினிமாவுக்கு நிகராக விளம்பரங்களில் இருந்தும் வருமானம் பெறும் இவர் HRX எனும் பெயரில் பிட்னெஸ் ஸ்மார்ட்வாட்ச் நிறுவனத்தை நடத்திவருகிறார். கூடுதலாக ரியல் எஸ்டேட் துறையிலும் அதிகமாக முதலீடுகள் செய்து வருமானம் ஈட்டுகிறார்.