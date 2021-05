கரைகளையும் திரைகளையும் கடந்த நதி!

அதன்பிறகு அவருக்கான பெரிய விசிட்டிங் கார்டாக அமைந்தது ராம்கோபால் வர்மா இரண்டு பாகங்களாக இயக்கிய `ரத்த சரித்திரம்' படம்தான். தமிழில் பிரகாஷ் ராஜ் இயக்கிய `தோனி' படத்தில் பாலியல் தொழிலாளி பாத்திரத்தில் நடித்தார். பின்னர் சில மராத்தி, பெங்காலி படங்களில் தலைகாட்டியவர் தமிழில் `ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா', `வெற்றிச்செல்வன்' படங்களில் நடித்தார். பாலிவுட்டில் இப்போதும் முடியாமல் நீண்டுகொண்டிருக்கும் பயோபிக் சீசனின் முக்கியத் தொடக்கப்புள்ளி நவாசுதின் சித்திக்கி நடிப்பில் 2015-ல் வெளியான `மாஞ்சி - தி மவுன்டைன் மேன்.' தன் கிராமத்தின் குறுக்கே இருக்கும் மலையைக் குடைந்து பாதை அமைத்து அரசு இயந்திரங்களோடு சண்டை செய்த தஸ்ரத் மாஞ்சியின் கதையைப் பேசிய படத்தில் மாஞ்சியின் கர்ப்பிணி மனைவியாக நடித்திருந்தார் ராதிகா ஆப்தே. ராதிகா நடிக்கத் தெரிந்த நடிகை என்பதையே அப்போதுதான் உணர்ந்துகொண்டது பாலிவுட். அதற்கு முன்னரே அனுராக் காஷ்யப் இயக்கிய `That Day After Everyday' என்ற குறும்படத்தில் ராதிகா தனி முத்திரை பதித்திருந்தாலும், 2015-ல் வெளியான `அஹல்யா' என்ற வங்காளக் குறும்படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இளைஞர்கள் கூட்டத்தைத் தன்வசம் ஈர்த்தார். ராமாயணத்தில் இந்திரனின் அழகில் மயங்கி கணவர் கௌதம முனிவரின் சாபத்துக்கு உள்ளாகிக் கல்லான அகலிகையின் கதையில் மாற்றங்கள் செய்து, ‘இங்கே இந்திரனே தவறு செய்பவன், அவனே கல்லாகிறான்’ என்று புராணத்தை மாற்றி எழுதியது இந்தப் படம்.

அதன்பிறகு ராதிகா ஆப்தேவை இந்தியாவெங்கும் கொண்டு சென்றது 2016-ல் வெளியான லீனா யாதவ் இயக்கிய `பார்ச்டு' படம். திரைப்பட விழாக்களில் கவனம் ஈர்த்த இந்தப் படம் ராஜஸ்தானின் ஒரு பிற்போக்கான கிராமத்திலுள்ள நான்கு பெண்களின் கதையைப் பேசியது. பழங்கால நம்பிக்கைகள், ஆணாதிக்கம், குழந்தைத் திருமணம், வரதட்சணைக் கொடுமை, திருமணத்துக்குப் பின்னர் உடலுறவுக்குக் கட்டாயப்படுத்தும் கணவன் எனப் பல பிரச்னைகளைப் படம் தைரியமாக விமர்சித்தது. படம் வெளியாகும் முன்னரே ராதிகா ஆப்தேவின் நெருக்கமான, கவர்ச்சியான காட்சிகள் இணையத்தில் லீக்காகி வைரலாகின. ராதிகாவை விமர்சித்து இணையப் போராளிகள் கொடிபிடித்தனர்.



இது குறித்து அப்போது பேசிய ராதிகா ஆப்தே, ``அந்தக் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியானதை என் கணவருடன் காலை உணவருந்தும்போதுதான் அறிந்துகொண்டேன். எப்படியும் அதை மக்கள் அனைவரும் பார்ப்பார்கள் என்பது நான் அறிந்த ஒன்றுதானே. நானும் என் கணவரும் சிரித்துக்கொண்டோம். என் வாழ்வுக்குத் துளியும் சம்பந்தமில்லாத நபர்களுக்கு என்னைப் பற்றிக் கருத்துக் கூற என்ன உரிமை இருக்கிறது? விமர்சனம் செய்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு அவசியமில்லை. ஒரு மனிதராக, ஒரு கலைஞனாக நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்பதுதான் எனக்கு முக்கியம்’’ என்றார்.



அதே வருடம், `ஃபோபியா' என்ற உளவியல் சார்ந்த த்ரில்லர் படத்தில் நடித்தவர், தமிழில் பா.இரஞ்சித் இயக்கிய `கபாலி' படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் நடித்தார். அதன்பிறகு வரிசையாக நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தயாரிப்புகளான `லஸ்ட் ஸ்டோரீஸ்', `சேக்ரெட் கேம்ஸ்', `கவுல்' என நடித்துத் தள்ளினார். 2018-ல் ஆயுஷ்மான் குரானோவோடு இவர் நடித்த `அந்தாதுன்' சர்வதேச கவனம் பெற்று தேசிய விருதுகளையும் குவித்தது.



2019-ல் ஹாலிவுட்டில் அடியெடுத்து வைத்தவர், `The Wedding Guest', `The Ashram', `A Call to Spy' என வரிசையாகப் படங்கள் செய்தார். இதில் `ஏ கால் டு ஸ்பை' படம் இரண்டாம் உலகப் போரில் பிரிட்டனின் உளவாளியாகப் பணியாற்றிய மூன்று பெண்களின் வாழ்வைப் பற்றிப் பேசியது. ராதிகா ஆப்தே சர்வதேச கவனம் பெற்றார். அவரின் சமீபத்திய நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரிலீஸ் நவாசுதீனுடன் நடித்த `ராத் அகேலி ஹை' என்ற த்ரில்லர் படம். இதில் நவாசுதீனையே பல இடங்களில் ஓரங்கட்டி ஸ்கோர் செய்திருப்பார் ராதிகா ஆப்தே. இந்த வருடம் வெளியான ஹாட்ஸ்டார் சிரீஸான `ஓகே கம்ப்யூட்ட'ரில் நாயகியாக நடித்திருப்பவர், அடுத்த வருடம் `ஷாந்தாராம்' எனும் வெப்சீரிஸ் மூலம் `ஆப்பிள் டிவி ப்ளஸ்' ஓடிடியிலும் களமிறங்குகிறார்.