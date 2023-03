Oscars 2023: "இந்தியப் பெண்கள் சிறந்தவர்கள்!"- ஆஸ்கர் மேடையேறிய தீபிகா படுகோன் பற்றி கங்கனா ரணாவத்

95வது ஆஸ்கர் விருது விழா அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இன்று பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்தியா சார்பில் சிறந்த ஆவணப்படம் பிரிவில் சௌனக் சென் இயக்கிய 'All that Breathes', சிறந்த ஆவணக்குறும்படம் பிரிவில் கார்த்திகி கோன்சால்விஸ் இயக்கிய 'The Elephant Whisperers' மற்றும் சிறந்த பாடல் பிரிவில் கீரவாணி இசையில் 'RRR' படத்தின் 'நாட்டு நாட்டு' பாடல் ஆகியவை பரிந்துரைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தன.