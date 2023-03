̀̀``இந்த 8 திரைப்படங்களைப் பாருங்கள்..." - பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் பரிந்துரை

இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. இதையடுத்து பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலர் தங்களுக்குப் பிடித்தமான திரைப்படங்களை பட்டியலிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் 'எமர்ஜென்சி', 'சந்திரமுகி-2' திரைப்படத்தில் நடித்து வரும் பாலிவுட் நடிகையான கங்கனா, "1. Amadeus, 2. The Shawshank Redemption, 3. American Beauty, 4. Pyaasa 5. Amour 6. Seven Year Itch 7. Interstellar 8. The Notebook" என தனக்குப் பிடித்த படங்களை பட்டியலிட்டு அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்துள்ளார். மேலும் பாலிவுட்டில் தனக்குப் பிடித்த திரைப்படங்கள் என "1.Hum aapke hain kaun 2. Hum dil de chuke sanam 3. Tanu Weds Manu 2 4. Kagaz ke phool 5. Guide 6. Golmaal (Amol Palekar) 7. Jaane bhi do Yaaro 8. Chashme Budoor (1981)" படங்களை பட்டியலிட்டுள்ளார். இதுபோன்று பலரும் தங்கள் சமூக வலைதளங்களில் தங்களுக்குப் பிடித்தமான திரைப்படங்களை பட்டியலிட்டு வருகின்றனர்.