மீனாட்சி சுந்தரேஷ்வர்: "ஐயா, ஏ கியா படம் ஹே?!" இதுதான் மதுர தமிழ், மதுர சினிமாவா? ரொம்ப தப்புங்க!

மீனாட்சியாக சான்யா மல்ஹோத்ரா. படத்தின் முக்கியமான பிரச்னைக் குறித்த விமர்சனத்திலிருந்து அவரை விடுவிக்கக் காரணமே அவரின் நடிப்புதான். ஒவ்வொரு படத்திலும் 'She is here to stay' என்பதை அழுத்தமாய் நிரூபித்துவருகிறார். இந்த ஆண்டு வெளியான பக்லாய்ட்டிலும் புகுந்த வீட்டுடன் மல்லுக்கு நிற்கும் கதைதான். ஆனால், இதில் வேறோரு பரிமாணத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். சுந்தரேஷ்வராக அபிமன்யூ தஸ்ஸானி. இவரும் குறையொன்றுமில்லை டைப் நடிப்புதான். சரி, படத்தின் முக்கிய பிரச்னைக்கு வருவோம்.