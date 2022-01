Sushant Singh Rajput: உங்களின் இந்த வார்த்தைகளை நீங்களே கேட்டிருக்கலாமே சுஷாந்த்?| இன்று ஒன்று நன்று

அவர் நினைத்திருந்தால் இன்னும் பல சீரியல்களில் நாயகனாக, டிவியில் அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் மோஸ்ட் வாண்டட் நடிகனாக உலா வந்திருக்க முடியும். ஆனால் அவரின் தேடல் ஒரு நடிகனாக உயர்வதைவிட, ஒரு கலைஞனாக வளர்வதாகவே இருந்தது. பெரிய திரையான சினிமாவின் பக்கம் தன் முயற்சிகளைத் தொடங்கினார். டிவி நடிகர் ஒருவர் திரையுலகுக்கு வந்து வெற்றிகரமாகத் தொடர்ந்து நடிப்பது அத்தனை சுலபமான விஷயமில்லை. ஆனால், மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதற்கு முக்கியமான காரணம் சுஷாந்த் சிங் தேர்ந்தெடுத்த கதைகள்.

கிடைத்த படத்தில் எல்லாம் நடித்து காசு பார்க்காமல், தான் ஆத்மார்த்தமாக உணர்ந்த கதைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்தார். சேத்தன் பகத்தின் 'Three Mistakes Of My Life' என்ற நாவலை அடிப்படையாக வைத்து உருவான 'Kai Po Che!' படம்தான் சுஷாந்தின் விசிட்டிங் கார்டு. மூன்று நண்பர்களின் கதையான இதில் கிரிக்கெட், காதல், துரோகம், அரசியல் என எல்லாமே கலந்திருக்கும். சுஷாந்தின் கதாபாத்திரமான இஷான் பட் நம் பால்யகால நண்பன் யாரோ ஒருவனை நினைவுபடுத்தி நெகிழச் செய்யும். பின்னர் 'Shuddh Desi Romance' என்ற காதல் படத்தில் சாக்லெட் பாயாக வந்தவர், ஆமீர் கானின் 'PK' படத்தில் பாகிஸ்தானிய இளைஞனாகத் தோன்றி கண்களைக் குளமாக்கினார்.