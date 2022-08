Beyond the Fairytale: நயன் - விக்கி திருமணத்தின் first look டீசரை வெளியிட்ட நெட்பிளிக்ஸ்!

இதற்காக 25 கோடி ரூபாய் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது என்றும் கூறிவந்தனர். சமீபத்தில் ஷாருக்கான், மணிரத்னம், ரஜினிகாந்த் விஜய் சேதுபதி, சூர்யா, ஜோதிகா உள்ளிட்டோருடன் மணமக்கள் எடுத்த புகைப்படங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரத் தொடங்கின.

இந்நிலையில் நயன்தாரா திருமண வீடியோவை நெட்பிளிக்ஸ் வெளியிட மறுத்துவிட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியானது. இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் விக்னேஷ் சிவன் தரப்பில் புகைப்படங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவருவதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது தி ரவுடி பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் உருவான நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்தின் first look டீசரை 'நயன்தாரா: பியாண்ட் தி ஃபேரிடேல்' (Beyond the Fairytale) என்ற தலைப்பில் நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் சமூக வலைத்தளங்களில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.