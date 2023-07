What to watch on Theatre & OTT: LGM, DD Returns, Pizza 3, LOVE; இந்த வாரம் என்ன படம் பார்க்கலாம்!?

பீட்டர் டிங்க்லேஜ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆங்கில வெப்சீரிஸ் 'How to Become a Cult Leader'. இந்த வெப்சீரிஸ் 'Netflix' ஓடிடி தளத்தில் ஜூலை 27ம் தேதி முதல் வெளியாகிறது.

மார்ஷல் ஆப்பிள்வைட், சார்லஸ் மேன்சன் போன்ற ஆறு முக்கியத் தலைவர்களின் வாழ்க்கை, பணி, தலைமைப்பண்பு, ஆன்மாக்களைக் கட்டளையிடும் அவர்களின் திறன் உள்ளிட்டவற்றை பற்றிய ஆறு பாகங்கள் கொண்ட ஒரு ஆவணப்படம் தான் இந்த 'How to Become a Cult Leader'.