"நான் பேசாத `மாநாடா'? நாங்க ஏமாளிகள்; ஆனா, வாழத் தெரியாத கோமாளிகளா?"- டி.ராஜேந்தர் ஆவேசப் பேச்சு!

ஆர்ப்பாட்டத்தில், 'தமிழக அரசே, உள்ளாட்சித் துறை வரியை நீக்க வேண்டும். திரைப்படத் துறை வலியைப் போக்க வேண்டும்...', 'உறவுகளே வாரீர், உரிமைக்குரல் தாரீர்', 'உணர்வு கொண்ட உறவுகளே வருக...', 'Film industry needs one India one tax...’, 'உரிமைக்குரல் மீட்க ஆதரவு தருக...' ஆகிய பதாகைகளுக்கு நடுவே டி.ராஜேந்தர் மேடையில் பேசியதாவது...

"சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்காக சங்கம் நடத்துறேன். வி.பி.எஃப். (virtual print fee) கட்டணத்திற்காக நாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலா போராடுறோம். நெகட்டிவை பாசிட்டிவ் பண்ணி, புரொஜக்டரில் படம் ஓட்டினது ஒரு காலம். தியேட்டர்களுக்கு 'சி'ஃபார்ம் லைசென்ஸ் கொடுக்க காரணமே அங்கே புரொஜக்டர் இருக்கணும். நானும், என் மனைவியும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள். சிலம்பு திரையரங்கம், குறள் திரையரங்கம் நடத்துறோம்.