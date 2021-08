Modern Love 2: கிட்டார் கம்பி மேலெல்லாம் நிற்கவில்லை... ஆனாலும் வசீகரிக்கின்றன இந்தக் காதல் கதைகள்!

மேற்கத்திய நாடுகளின் பள்ளிக் கலாசாரத்தை கண் முன் நிறுத்தும் இந்தக் கதை, முற்போக்கான சமூகம் என்றாலும் தன்பால் ஈர்ப்பு குறித்து பலருக்கும் இங்கு தயக்கம் இருக்கவே செய்கிறது என்ற நிதர்சனத்தைப் போட்டுடைக்கிறது. "You wanted it, right? Then it is fine!" என்று அந்தப் பெண் சொல்லும் அந்த ஒற்றை வசனம், பக்கம் பக்கமாக தன்பால் ஈர்ப்பு குறித்துப் பேசும் கட்டுரைகளின் சாராம்சத்தை, நம் பொட்டில் அடித்ததுபோல ஒரு நொடியில் சொல்லிச் செல்கிறது.