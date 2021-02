அந்த நம்பிக்கைதான் பிக்ஸாரை இன்னும் உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது! #35YearsOfPixar

அ னிமேஷன் படங்கள் என்றாலே கைகளால் வரைந்துதான் எடுக்கவேண்டும் என்பதை உடைத்து கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷனில் பல மைல்கற்களைத் தொட்டு கடந்த 30 ஆண்டுகளில் Toy Story, Finding Nemo, Monsters Inc., Cars, The Incredibles, Inside Out, Coco எனத் தொடர்ந்து சிறந்த அனிமேஷன் படங்களைத் தயாரித்துவருகிறது பிக்ஸார். சோதனைகளும் சுவாரஸ்யங்களும் சரிவரக் கலந்த பயணம் பிக்ஸாருடையது.

தனி நிறுவனமாகச் சிறந்த அனிமேஷன் குறும்படத்திற்கான ஆஸ்கரை `டின் டாய்' படத்திற்காக வெல்ல டிஸ்னியே பிக்ஸாரின் கனவான முதல் கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷன் படத்தை எடுக்க முன்வந்தது. அவர்கள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் `டாய் ஸ்டோரி' படத்தின் கதையை பிக்ஸார் எழுதத்தொடங்கியது. சில மாதங்களுக்குப் பிறகு இதை டிஸ்னியிடம் எடுத்துக்கூற அவர்களுக்கு அந்தக் கதை சிறிதும் பிடிக்கவில்லை. படத்தை கைவிடுவதாக அறிவித்தது. சோர்ந்துபோகாமல் `வாங்க நம்ம ஸ்டைல்லேயே யோசிப்போம்' என மூன்று வாரங்கள் `டாய் ஸ்டோரி' கதையில் பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்து மீண்டும் டிஸ்னியின் கதவைத் தட்ட, இந்த முறை க்ரீன் சிக்னல் விழுந்தது. ஒரிஜினாலிட்டி முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து அன்று முதல் இன்றுவரை அதைக் கடைபிடித்துவருகிறது பிக்ஸார். எனவே, டிஸ்னி அனிமேஷன் படங்களில் இருப்பது போல இவர்களது படம் மியூசிக்கலாக இருக்காது. பெரும்பாலும் `What if' என்ற அடிப்படையில்தான் இவற்றின் கதை அமையும். இதுவே டிஸ்னியின் கதைகள் `Once upon a time' என்ற அடிப்படையில் அமையும்.