All Quiet on the Western Front: "பெருகும் தேசியவாதம், வலதுசாரி அரசுகள்!" - படம் சொல்லும் சேதி என்ன?

போர்களுக்கு எதிரான கருத்தாக்கங்களைக் கொண்ட திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இருப்பினும் அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை போரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மூலமாகவே அவற்றுக்கு எதிரான கருத்துகளை உருவாக்க முற்படுபவை. வெகுசில படைப்புகள்தான், தனிமனித அளவில் ஏற்படும் புற பாதிப்புகளைத் தாண்டி அக மாற்றங்களையும் பேசி போர்களின் தீவிரத்தன்மையும் பேச முற்படும். அந்த வகையில் அந்த உணர்வை மிகச்சிறப்பாகக் கையாண்டிருக்கிறது 'All Quiet on the Western Front'.