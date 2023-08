Barbie: `பெண்ணியத்தின் சின்னமா பார்பி!'; படம் ஏற்படுத்திய விவாதமும்; பொம்மை உருவான வரலாறும்!

பார்பி பெண்களுக்கான படம் என்று எண்ணுவதெல்லாம் அபத்தம். `Barbie can be anything, women can be anything!' என்ற வசனத்திலிருந்து தொடங்கும் படம் நம் சமூகத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு இருக்கும் பாத்திரங்களைப் பற்றியும், சமூகம் பெண்களை எப்படி பார்க்கிறது, பெண்கள் இந்த சமூகத்தை எப்படி பார்க்கிறார்கள். ஆணாதிக்க சமூகத்தில் பார்ப்பிக்கு மட்டுமல்ல, பார்பிகளின் உலகத்தில் வாழும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஆண்களில், கென்னின் மனநிலை குறித்தும் பல ஆழமான புள்ளிகளை நமட்டுச் சிரிப்புடன் தொட்டுச் செல்கிறது. `பார்பி பிடிக்கும் என்றால் இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள்.