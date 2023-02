"அவதார் 4-ம் பாகத்தை எடுப்பதற்கு முன் ஹிரோஷிமா தொடர்பாக ஒரு படம் எடுப்பேன்!"- ஜேம்ஸ் கேமரூன்

இந்நிலையில் அவதார் நான்காம் பாகத்தை எடுப்பதற்கு முன் ஜப்பானில் உள்ள ஹிரோஷிமாவில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டு சம்பவம் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கும் ‘The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back’ என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு படம் இயக்க விரும்புவதாக ஜேம்ஸ் கேமரூன் தெரிவித்துள்ளார்.