95 வருட வரலாற்றில் முதன்முறை; சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருது வென்ற முதல் ஆசியப் பெண் மிச்செல்!

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள டால்பி திரையரங்கில், 95-வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் `எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் (Everything Everywhere All At Once)' திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காகச் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை வென்றுள்ளார் மிச்செல் யோஹ் (Michelle Yeoh).

95 ஆண்டுக்கால ஆஸ்கர் விருதுகள் வரலாற்றில் சிறந்த நடிகைக்கான விருதை வென்ற முதல் ஆசியப் பெண் என்ற வரலாற்றையும் அவர் படைத்துள்ளார்.