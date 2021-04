NOMADLAND - வாழ்க்கை என்னும் வாகனம்!

லிண்டா, ஸ்வங்கி, பாப் என படத்தில் நிஜ நாடோடிகள் பலர் தாங்களாகவே வந்துபோகிறார்கள். அவர்களின் கதைகளும் திரைக்கதையாக உருமாறியிருக்கின்றன. வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்ட மகன் பற்றி ஒரு காட்சியில் விவரிக்கும் பாப், ‘எப்படியும் அவனை என் மீதமிருக்கும் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் மீண்டும் சந்திப்பேன்’ என்பார். நாள்களோ, வாரங்களோ, ஆண்டுகளோ கடந்து போகலாம். ஆனால், நாம் தொலைத்த மனிதர்களும், வாழ்வும், வேறொரு உருவத்தில் எங்கோ மீண்டும் நம்மை நோக்கி வரக்காத்திருக்கின்றன என்பதை ஆத்மார்த்தமாகப் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். தன் வாழ்க்கையின் முக்கிய பொக்கிஷங்களாக ஃபெர்ன் கருதும் விஷயங்களை ஒரு காட்சியில் ஒருவர் உடைத்துவிடுவார். உடைந்து நொறுங்கிப்போகும் ஃபெர்ன், பின் வேறொரு காட்சியில் அவை எல்லாவற்றையும் எந்த சஞ்சலமும் இன்றி விற்க நேர்கிறது.



ஃபெர்னாக நடித்திருக்கும் 63 வயதான ஃபிரான்சஸ் மெக்டொர்மாண்டு ஏற்கெனவே இருமுறை சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கரை வென்றிருக்கிறார். Three Billboards Outside Ebbing, Missouri படத்தில் பாலியல் வன்புணர்வால், கொலை செய்யப்பட்டு இறந்துபோன மகளுக்காகப் போராடுவார் மெக்டொர்மாண்டு. அதில் சீற்றம் மிகுந்த ஒரு தாய்தான் இறுதிவரை நம் கண் முன் தெரிவார். Nomadlandல் அமேசான் வேலை, பர்கர் கடை என பல்வேறு இடங்களில் வேலை செய்வார் ஃபெர்ன். ஆம், அங்கு மெக்டொர்மாண்டு திரையிலிருக்க மாட்டார். அதுதான் அவர். Fargo, Three Billboards தொடங்கி, இந்த முறையும் ஆஸ்கர் அவருக்குத்தான் என்கிறார்கள்.