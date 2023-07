தமிழ்நாட்டில் படித்த `Oppenheimer' எழுத்தாளர்; நேரு தர விரும்பிய குடியுரிமை - சுவாரஸ்யத் தகவல்கள்!

தற்போது வெளியாகி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் “ஓப்பன்ஹெய்மர்” திரைப்படம் உலகெங்கும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. இது 2005-ம் வெளியான 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' என்ற சுயசரிதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட படமாகும். இந்த சுயசரிதையை ‘கை பேர்ட் (Kai Bird)’ மற்றும் மார்ட்டின் ஷெர்வின் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து எழுதியுள்ளனர்.