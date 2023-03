Oscars 2023 Complete Winners List: 95வது ஆஸ்கர் விருதினை வென்ற திரைப்படங்கள் இவைதான்!

'Everything Everywhere All at Once' திரைப்படம் சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த திரைக்கதை, சிறந்த படத்தொகுப்பு, சிறந்த நடிகை, சிறந்த துணை நடிகை, சிறந்த துணை நடிகர் ஆகிய 7 பிரிவுகளில் ஆஸ்கர் விருதுகளைக் குவித்துள்ளது.