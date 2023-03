"கனவுகள் நனவாகும் என்பதற்கு இதுவே சான்று!"- ஆஸ்கர் வென்ற முதல் ஆசியப்பெண் மிச்செல் இயோவின் மெசேஜ்

அவற்றையும் தாண்டி பல்வேறு படங்களும் விருதினை வென்றுள்ளது. பல கலைஞர்களும் விருதினை வென்று சாதித்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதை ‘Everything Everywhere All At Once’ திரைப்படத்திற்காக மலேசியாவைச் சேர்ந்த மிச்செல் இயோ வென்றிருக்கிறார். Police Story 3: Super Cop, The Heroic Trio, Tomorrow Never Dies, Crouching Tiger Hidden Dragon போன்ற படங்களில் நடித்து உலக அரங்கில் பல்வேறு ரசிகர்களைச் சேர்த்தவர் மிச்செல்.

கேட் பிளான்செட் ( Tár), அனா டி அர்மாஸ் (Blonde) ஆண்ட்ரியா ரைஸ்பரோ (To Leslie), மிச்செல் வில்லியம்ஸ் (The Fabelmans) ஆகியோரும் சிறந்த நடிகைக்கான பிரிவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் மிச்செல் இயோ இவ்விருதினை வென்றிருக்கிறார்.