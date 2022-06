Pixar Lightyear: 14 நாடுகளில் தடை செய்யப்படும் அனிமேஷன் திரைப்படம்! காரணம் என்ன?

குறிப்பாக இப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'பஸ் லைட்இயர்' (Buzz Lightyear) என்ற கதாபாத்திரம் உலகமெங்கும் பிரபலமானது. அதன் பன்ச் வசனமான "To Infinity and Beyond!" ("முடிவிலி மற்றும் அதற்கு அப்பால்!") பலரின் வாழ்த்துச் செய்திகளிலும் தவறாமல் இடம்பெற்றது. தொடர்ந்து இக்கதாபாத்திரத்தை மையமாக வைத்து கார்ட்டூன் வடிவில் நிறைய சீரிஸ்கள் எடுப்பட்டன. தற்போது இதே கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்டு 'லைட்இயர்' என்ற படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. டிஸ்னி மற்றும் பிக்சார் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படம் உலகம் முழுவதும் ஜூன் 17ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.