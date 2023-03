Quentin Tarantino: தயாராகிறது டாரன்டினோவின் கடைசி படம்; `The Movie Critic' கதை என்ன?

ஹாலிவுட்டில் 'Pulp Fiction', 'Kill Bill', 'Django Unchained', 'The Inglorious Bastards', 'Once Upon a Time in Hollywood' போன்ற படங்களை இயக்கிய முன்னணி இயக்குநர் குவின்டின் டாரன்டினோ. தனக்கென பிரத்யேக திரைமொழியை உருவாக்கி உலகெங்கும் ரசிகர்களைச் சம்பாதித்திருப்பவர். குறிப்பாக அவர் படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகள் பெரியளவில் பேசப்படும்.

இவர் தனது திரைப்பயணத்தில் 10 படங்கள் எடுத்து முடித்த பின்னரோ, அல்லது தன் 60-வது வயதிலோ சினிமாவிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுவிடுவேன் என்று முன்னரே தெரிவித்திருந்தார். அதுமட்டுமின்றி அந்த 10-வது படம் அவர் இயக்கிய அனைத்து படங்களுக்கும் ஒரு முடிவுரையாக இருக்கும் என்றும் கூறியிருந்தார்.