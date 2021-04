West Side Story: ஐயா ஸ்பீல்பெர்க் ஐயா... ஒன்றரை நிமிட டீசரில் எத்தனை குறியீடுகள், எமோஷன்கள் ஐயா!

குறிப்பாக, சுவர்களில் புவெர்ட்டோ ரிக்கோ மக்களுக்கு எதிரான போராட்ட வாசகங்களைக் காண முடிகிறது. அவர்களின் கொடி தாங்கிய சுவரில், "This is our place" என்றும், அதற்கடுத்து மற்றொரு ஷாட்டில், மற்றொரு சுவரில் அதன் தொடர்ச்சியான "This is our time" என்ற வாசகமும் கறுப்பு கலரில் ஒரே கையெழுத்தில் இடம்பெற்றிருப்பதைப் பார்க்கலாம். அமெரிக்கர்கள் தங்களின் எதிர்ப்பை இப்படி வெளிப்படுத்துகின்றனர். இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இது இரண்டுமே படத்தின் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில் வரும் ஷாட்டாக இருக்கலாம். ஆனால், அதை ஒன்றிணைத்து டீசரில் அடுத்தடுத்து காட்டியிருப்பதன் மூலம், அங்கு நிலவும் அசாதாரண போராட்ட சூழலைச் சுலபமாகப் புரிய வைக்கிறார் ஸ்பீல்பெர்க்.

டீசரில் இதற்கேற்றவாறே ஒலிக்கும் பழைய 'வெஸ்ட் சைடு ஸ்டோரி' நாடகத்தின் "Somewhere (There's a Place for Us)" பாடலின் புதிய வெர்ஷன் எமோஷன்களை எகிறச் செய்கிறது.