`Ostrich’ முட்டை முதல் `Repeat’ வரை! - 2021-ல் இணையத்தைக் கலக்கிய கோலிவுட் மீம்ஸ்

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் S.J. சூர்யாவின் மாறுபட்ட நடிப்பில் வெளியான 'நெஞ்சம் மறப்பதில்லை' திரைப்படத்தின் ‘Sneak Peak’ காட்சியில் இடம்பெற்ற "டேய் சும்மா இர்றா..." மற்றும் “It's ok, shit happens, that's life..!” என்ற S.J. சூர்யாவின் புலம்பல் நெட்டிசன்களுக்குக் கொண்டாட்டமாய் அமைந்தது.