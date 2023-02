லைக் கமென்ட் ஷேர்: சமூக வலைதள சுவாரஸ்யங்கள்!

Selva Bharathi

முடியுமோ, முடியாதோ என்ற தயக்கத்தினாலேயே பல நல்ல வாய்ப்புகளைத் தவறவிடுகிறோம்.

Yes it exists. Unconditional loveனா கோபப்படவும் சண்டை போடவும் 100 விஷயம் இருந்தாலும், அது நடந்தாலும் உள்ளூற அவங்கள *அவங்களாவே* பாக்கறது. அவங்க inborn இயல்புகளை பக்குவத்தோட deal பண்ணி சரிபண்ணி ஏத்துக்கறது. அவங்க மகிழ்ச்சில அவங்களவிட அதிகமா நாம மகிழ்றதும்,

விழும்போது அவங்களவிட அதிகமான வலிமை யோட நாம அவங்களை தாங்கிப் பிடிச்சிக்கறதும்தான் unconditional love. IMO, இதைத்தவிர வேற எப்டி சொன்னாலும் its just a chocolate cover wrap on a stone. அவ்ளோதான். சண்டை வராம/போடாம இருக்கறது is not unconditional love!! Its slavery. Know the difference!