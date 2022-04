பாகிஸ்தானுக்கு முதல் கிராமி விருது; யார் இந்த பாடகி அரூஜ் அஃப்தாப்?

நியூயார்க்கில் உள்ள புரூக்ளினில் 15 ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் 37 வயதான அரூஜ் அஃப்தாப், சவூதி அரேபியாவில் உள்ள பாகிஸ்தானிய பெற்றோருக்கு பிறந்தார். பாஸ்டனில் உள்ள புகழ் பெற்ற இசைப்பள்ளியான Berklee School of Music-ல் சேர்ந்து தன்னுடைய இசைப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். லிங்கன் சென்டர் மற்றும் மியூசியம் ஆஃப் மாடர்ன் ஆர்ட் உட்பட நியூயார்க்கின் முக்கியமான பல இடங்களில் தனது இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியுள்ளார். 2018-ல் Mitski at The Brooklyn Steel என்ற நேரடி இசை நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கினார். இசைத் துறையில் இது இவருக்கான மைல்கல் என்று கூட சொல்லலாம். அதைத் தொடர்ந்து தனது மூன்றாவது ஆல்பமான வல்ச்சர் பிரின்ஸை வெளியிட்டார்.