`Shape Of You' பாடல் காப்பியா? நீதிமன்றத்தில் பாடிக் காட்டி விளக்கம் சொன்ன எட் ஷீரன்!

ஷீரனின் பாடல் பல கோடி முறை கேட்கப்பட்டும் இந்த வழக்கினால் அவருக்குச் சேர வேண்டிய 20 மில்லியன் யூரோக்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தப் பாடலில் இடையே வரும் 'Oh I Oh I Oh I' தொடர் ஷாமியின் பாடலில் வரும் 'Oh Why Oh Why' என்பது போல் இருக்கிறது என்பதே இந்த வழக்குக்குக் காரணம்.