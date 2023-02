"என்போன்ற பெண்ணை ஆணாதிக்க - சாதிய தமிழ்ச் சமூகம் கொஞ்சிக் குலாவவா செய்யும்?” - லீனா மணிமேகலை பேட்டி

"ஜூன் 26-ஆம் தேதி குயர் சமூகத்தினருக்கான சர்வதேச சுயமரியாதை தினம். அன்று, டொரான்டோவில் நகர் உலா போகும் காளியை பல்வேறு இன-தேசிய-பண்பாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தரிசிக்கும்போது நடக்கும் காட்சிகள்தான் 'காளி'. அதில், காளியாக வலம் வருவது நான்தான். இந்த பாணி படங்களை நிகழ்த்துக்கலை, ஆவணப்படம் என்று வகைப்படுத்தலாம். Loitering என்று குயர் அரசியல் பதம் ஒன்று உண்டு. 'What if a goddess decides to loiter?' என்ற என் கேள்விக்கான பதில்தான் 'காளி'. இப்படத்திற்காக, பல்வேறு நாடுகளிலுள்ள குயர் தோழமைகளின் அரவணைப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது".