“பெரியவர்களின் லைசென்ஸோடு காதலித்த நாள்கள் அவை!" - பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் #AppExclusive

காதல் என்றால் என்ன?காதலை நம் உடலில் சுரக்கும் ஹார்மோன்களின் விளையாட்டு என்று ரசாயனமாக அலசுவதில் எனக்கு இஷ்டமில்லை. அது உண்மைதான் என்றாலும், காதலை உணர்வுப்பூர்வமாகவே அணுக ஆசை. காதல்! இந்த மூன்றெழுத்து வார்த்தைக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன போதை ஒளிந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இளமையின் அடையாளக் குறிப்புகளில் ஒன்று. தானாகத் ததும்பும் மன ஊற்று. வாழ்வின் ஒரு வசீகரமான பகுதி. `ஓர் அப்பா தன் மகன் மேல் வைக்கும் அன்பும் ஒரு காதலே.

ஒரு மகன் தன் படிப்பின்மேல் வைக்கும் ஈடுபாடும் ஒரு காதலே' என்று இந்தக் `காதல்' வார்த்தையை எல்லா உணர்வுகளுக்கும் பொருந்திப் பேசுவதில் எனக்குச் சம்மதமில்லை. நேசம், பாசம், அன்பு, ஆசை, ஆர்வம், பக்தி, கவர்ச்சி, ஈடுபாடு... என்று பிறகு ஆயிரம் வார்த்தைகள் எதற்காக? காதல் - தனித்துவமான, பிரத்யேக உணர்வு.

காதல் பெரும்பாலும் இளமையோடுதான் சம்பந்தப்பட்டது. வயதான பிறகு வந்தால் அது முதியோர் கல்வி மாதிரி முதியோர் காதல் என்று முத்திரை குத்தி விதிவிலக்குப் பிரிவில் சேர்த்து விடலாம்.`No body Loves a Fairy, When she is forty' என்கிறார் ஆர்தர் ஹென்லி. அதாவது... ஒரு தேவதையாக இருந்தாலும், அவளுக்கு வயது நாற்பதென்றால் யாரும் காதலிக்க மாட்டார்களாம். தேவதைக்கே அந்தக் கதி என்றால்... மானிடருக்கு? (இன்றைக்கு ஓர் இளைஞனின் அறையில் ஊர்மிளாவின் படம்தான் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய, ஹேமமாலினி அல்ல. இளைஞியின் அறையில் அமிதாப்பச்சன் அல்ல, அமீர்கான்!)