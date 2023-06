`போக்கிரி',`சந்திரமுகி' எனக்கு மிகவும் பிடித்த திரைப்படங்கள் - நடிகை மைத்ரேயி நெகிழ்ச்சி!

இந்திய-அமெரிக்க டீனேஜ் பெண்ணின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த 'Never Have I Ever' வெப் சீரிஸ் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதையடுத்து இதன் அடுத்தடுத்த சீசன் வெளியாகி நான்காவது சீசன் 'Netflix' -ல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதில் கதாநாயகியாக 'தேவி விஸ்வகுமார்' கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன். இவரது கதாபாத்திரமும், நடிப்பும் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று மைத்ரேயி, ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபல நடிகையாக வளம் வரத் தொடங்கியிருக்கிறார்.