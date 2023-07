என்டர்டெயின்மென்ட் ஏரியாவில் என்ட்ரி கொடுக்கும் விஜயகாந்தின் மூத்த மகன் - என்ன திட்டம்?

வி.ஜெ.பி. என்ற பெயரில் பொழுதுபோக்குத்துறையில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். அதன் முதல் முயற்சியாக டராக்டிகல் கான்சர்ட்ஸ் என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றை மும்பையில் நடத்துகிறார்.

பிரமாண்ட நடக்கவிருக்கும் இந்த இசைக்கச்சேரியில் அமெரிக்க ராப் இசை பாடகர் 50 சென்ட் பங்கேற்று பாடல்கள் பாடுகிறார். சர்வதேச அளவில் பிரபலமான கிராமி மற்றும் எம்மி விருதுகளை வென்ற ராப் இசை பாடகரான இவரது இசை நிகழ்ச்சி மும்பையில் வருகிற நவம்பர் 25ம் தேதி நடக்கிறது. "The Final Lap Tour 2023" என்ற பெயரில் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் 50 சென்ட்-இன் "Get Rich or Die Tryin" ஆல்பத்தின் 20-வது ஆண்டு விழாவையும் நினைவுகூருகின்றனர்.