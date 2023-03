Viduthalai: ` 12 நாள்ல ரூ.4 கோடி செலவு; ரயில் செட்; மலை மேல ஷூட்' - மேக்கிங் குறித்து வெற்றி மாறன்

விஜய் சேதுபதி பற்றி பேசிய வெற்றி மாறான், " உண்மையில் விஜய் சேதுபதிக்கு 8 நாள் படப்பிடிப்பு என்று நம்பிதான் விஜய் சேதுபதியிடன் சொன்னேன். ஆனால், அந்த மலையில எப்படி படம் எடுக்கறதுன்னு எனக்குத் தெரியல. அதனால்தான் அவரின் காட்சிகளை எடுக்கறதுக்கு நீண்டநாள் ஆச்சு. 8 நாள் என்று கிட்டத்தட்ட 65 நாள்கள் விஜய் சேதுபதியை வச்சு படப்பிடிப்பு நடத்தினோம். அவரை நாங்க இப்பவும் வாத்தியார்ன்னு தான் சொல்றோம். அந்த அளவுக்கு வாத்தியார் கதாபாத்திரத்துடன் ஒன்றிப்போய்விட்டார் விஜய் சேதுபதி. இரண்டாம் பாகம் முழுக்க விஜய் சேதுபதிதான் வருவார்" என்றார். இறுதியாக, I'm not an intelligent person or a creative person. I have a very logical mind and i'm not scared of working hard. I owe all my success to balu mahendra sir and my assistants. என்றவர் அடுத்து விடுதலை 2 , அதன் பிறகு வாடிவாசல், வட சென்னை 2 எடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகக் கூறினார்.