நம்மவர்: `அப்பவே கமல் இதை செஞ்சுட்டாரே!' நாகேஷ், கௌதமி, கரண் அற்புதமான நடிப்பும் கல்வி அரசியலும்!

சினிமாவின் உள்வட்டாரத்தில் எம்.ஜி.ஆரை 'சின்னவர்' என்று அழைப்பார்களாம். கமலுக்கு அது போன்றதொரு அடையாளத்தை 'நம்மவர்' என்கிற அடைமொழியின் மூலம் அவருடைய நெருங்கிய வட்டாரம் உருவாக்க முயன்றாலும் அந்தப் பட்டம் பெரிதாக நிலைபெறவில்லை. இந்தப் படத்திற்கான டைட்டிலைப் பரிந்துரைத்தவர் 'அனந்து'.

இது ஒரு நல்லாசிரியரின் கதை. ஒரு முரட்டுத்தனமான, சண்டிமாடு போல எதற்கும் அடங்காத ஒரு மாணவனைச் சிரமப்பட்டுத் திருத்த முயலும் ஒரு வாத்தியாரின் கதை. இதற்காக அவர் ரத்தம் சிந்தவும் வேண்டியிருக்கிறது. இது போன்ற கருப்பொருளைக் கொண்ட திரைப்படங்கள் ஹாலிவுட்டில் நிறைய வந்திருக்கின்றன. To Sir, with Love (1967) போன்றவற்றை உதாரணமாகச் சொல்லலாம். 'நம்மவர்' திரைப்படம், பிரியதர்ஷன் இயக்கி, 1987-ல் வெளிவந்த 'செப்பு' என்கிற மலையாளத் திரைப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தப் படமுமே 'Class of 1984' என்கிற ஆங்கிலப்படத்தின் தழுவல்தான்.