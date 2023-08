What to watch on Theatre & OTT: இந்த ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் என்னென்ன படங்கள் பார்க்கலாம்!?

ஜேம்ஸ் கன் இயக்கத்தில் கிறிஸ் பிராட், சுக்வுடி இவுஜி, பிராட்லி கூப்பர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான ஆக்ஷன், திரில்லர் திரைப்படம் 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'. மார்வெல்லின் 'Guardians of the Galaxy' படத்தொடரின் கடைசிப்படமாகக் கூறப்படும் இத்திரைப்படம் 'Disney + Hotstar' ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.