இடியட் பாக்ஸ் - 21 | மார்க்ஸை ஏன் அழ வைத்தார் சித்தார்த் மேனன்?!

அலோக், கண்கள் கலங்க சித்தார்த்மேனன் எதிரில் அமர்ந்திருந்தான். மேனன் எதுவும் பேசாமல் அவனைப் பார்த்தபடியே இருந்தார்.

“மேனன், அவன் என் முகத்தில பேப்பரைத் தூக்கியடிச்சிட்டான்னு சொல்றேன். எதுவுமே பேசாம அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம்?” எனச் சற்று கோபமாக கேட்டான் அலோக்.

“யூ ஆர் ஸோ லக்கி... நல்ல வேளை அவன் பேப்பரைத் தூக்கியடிச்சான்” என மேனன் சொல்ல அலோக்கின் முகம் மாறியது.

“என்ன மேனன் ஜோக்கா?!”

“இல்ல அலோக்... அவன் மட்டும் பேப்பரைத் தூக்கியடிக்காம பொறுமையா வந்து என்கிட்ட கம்ப்ளெய்ன்ட் பண்ணியிருந்தா உன்னை நான் தூக்கியடிக்க வேண்டியதாயிருந்திருக்கும்” என மேனன் சொல்ல “வாட்?” என்று உரக்கக் கேட்டான் அலோக். மேனனிடன் இருந்து இப்படி ஒரு பதிலை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை.

“ஆமா அலோக்... இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ்க்கு நம்ம கம்பெனியில அதுதான் தண்டனை. டிசிப்ளனரி கமிட்டியில ஒரு வருஷம் இருந்திருக்க... உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே?”

“என்ன மேனன் என்ன மிரட்டுறியா?”

“இல்ல... நம்ம யாரையும் மிரட்ட முடியாதுன்னு சொல்றேன்!”

அலோக் பதில் சொல்ல முடியாமல் மேனனைப் பார்த்தான்.

“செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் உள்ள ஒரு டீமாலதான் நல்ல ரிசல்ட் தர முடியும். அப்படி ஒரு டீமை பில்டப் பண்ண எல்லோரும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீ அதை காலி பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணா எப்படி?”

மேனனை பற்றி அலோக்குக்கு ஏற்கெனவே தெரியும். ஆனால் இவ்வளவு தூரம் அவர் மார்க்ஸை சப்போர்ட் செய்வார் என்பது அலோக் எதிர்பார்க்காதது. மேனன் தொடர்ந்தார்.

''தன் மேல் மரியாதையும் நம்பிக்கையும் உள்ளவனால மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராடினரி விஷயங்களை பண்ண முடியும். மேல கீழன்னு எல்லாம் இல்ல... ஒருத்தரோட தன்மானத்தை டச் பண்றதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது!”

“நீ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மேனன். மேனேஜ்மென்ட்டுக்கு ஏத்த ஆள் இல்ல” என்றான் அலோக்.

“தேங்க்ஸ்... இதை நான் காம்ப்ளிமென்ட்டாவே எடுத்துக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம். நாம எல்லாருமே வேலைக்காராங்கதான். சம்பளம் மட்டும்தான் வித்தியாசம். We are all part of a machine. இதுல சின்னது பெரிசுன்னு வித்தியாசம் பார்க்க என்ன இருக்கு? எல்லா பார்ட்டும் சரியா வேலை செஞ்சா தான் மிஷின் ஒழுங்கா ஓடும்” என உறுதியானக் குரலில் சொன்னார் மேனன்.

“அப்ப அந்த மார்க்ஸ் மேல ஆக்ஷன் எதுவும் எடுக்க மாட்ட?”

“உனக்காகதான் அவன் மேல ஆக்ஷன் எதுவும் எடுக்கல... ரியாக்ட் பண்ண அவனுக்கு தண்டணை கொடுக்கணும்னா ப்ரவோக் பண்ண உனக்கு அதை விட பெரிய தண்டணை தர வேண்டியது இருக்கும்.”

“மேனன்.....நான் இந்த கம்பெனியோட ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர். அவன் ஒரு சாதாரண ஆளு!”

“நியாயம்கிறது ஃபைனான்ஸ் மேனேஜருக்கு ஒண்ணு பியூனுக்கு ஒண்ணுன்னு கிடையாதுல்ல!”

“நான் வேலைக்கு சேர்ந்தப்ப என்னோட பாஸ் கிட்ட எவ்வளவு அவமானப்பட்டிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா?” என ஆதங்கமாக கேட்டான் அலோக்.

“இதுதான் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. நீ ஒரு மோசமான பாஸ் கிட்ட வேலை செய்யுறப்ப எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்க... உன்னோட பாஸ் உன்னை அவமானப்படுத்தும்போது உன் மனசு எவ்வளவு வலிச்சிருக்கும். எத்தனை நாள் நீ அழுதிருப்ப...” - அலோக், மேனனை பார்த்தபடியே இருந்தான்.

“ஒரு மோசமான பாஸ்கிட்ட இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க..... நீ ஒரு பாஸா மாறும்போது நியாயமா எப்படி நடந்திருக்கணும்? உன் பாஸ் உன்னை எப்படி எல்லாம் நடத்தணும்னு நீ ஆசைப்பட்டியோ அப்படியெல்லாம் உன்கிட்ட வேலை செய்யறவனை நீ நடத்தணுமா இல்லையா?! நீ பட்ட கஷ்டத்தையும் அவமானத்தையும் அவனுக்குத் தராம இருக்கணுமா இல்லையா? அதுதான நியாயம்?”

மேனன் சொன்ன எதுவும் அலோக்கின் காதுகளை எட்டவில்லை.

“அந்த மார்க்ஸை நான் சும்மா விட மாட்டேன்” என்றான் அலோக்.

“நான் வேணும்னா அவனை உன்கிட்ட சாரி கேட்கச் சொல்றேன். நீயும் ஒரு சாரி சொல்லிரு!”

“மேனன்” எனக் கோபமாக எழுந்தான் அலோக். மேனன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தார்.

“அப்படி அவன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு இப்படி சப்போர்ட் பண்ற?”

“அவனும் உன்ன மாதிரிதான். ரொம்ப நேர்மையான ஒரு ஆள். நேர்மையா இருக்கான்றதாலயே உன்னை மாதிரி திமிரும் உண்டு. கொஞ்சம் உன்னை மாதிரியே கோபக்காரன்” எனச் சொல்லி சிரித்தார் மேனன். அலோக் அதை ரசிக்கிற மனநிலையில் இல்லை.

“மேனன் நீயும் சீனியர் வி.பி. நானும் சீனியர் வி.பி. யாரோ ஒரு சின்ன பையனுக்காக என்னை நீ அசால்டா டீல் பண்றல்ல...”

“அலோக்... நீ பணம் எண்ணுறவன். மார்க்ஸ் பணம் பண்ணுறவன். அவன் பணம் பண்ணா தான் நீ எண்ண முடியும். கிரியேட்டிவான ஆளுங்க எப்பவுமே எமோஷனலான ஆளுங்களாதான் இருப்பாங்க. அடிமைகள் உனக்கு வேணும்னா அதுக்கு இது இடம் இல்ல” என உறுதியாகச் சொன்னார் மேனன்.

மார்க்ஸாவது ஒரு முறைதான் பேப்பரை தூக்கியடித்தான். இந்த மேனன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தன்னை தூக்கியடிக்கிறான் எனத் தோன்றியது அலோக்கிற்கு.

“அந்த மார்க்ஸ் ஒரு நாள் உன்னை தூக்கிட்டு உன் சீட்ல உட்கார்றானா இல்லையா பாரு!”

“அப்படி நடந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்... ஒரு நல்ல தலைவனோட கடமை நிறைய தொண்டர்களை சேர்க்கிறதில்லை... அவனை மாதிரியே இன்னும் பல தலைவர்களை உருவாக்குறதுதான். அதை செய்யாதவன் செல்ஃபிஷ். அவனுக்கு தலைவனா இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லை.''

அலோக் எதுவும் பேசாமல் கோபமாகக் கதவை தள்ளிக் கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான். மேனனுக்கு அலோக்கைப் பார்க்கப் பாவமாக இருந்தது.